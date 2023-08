Bonucci, l’esubero Juve: il sogno e l’offerta più concreta

Tutte le strade non portano a Roma, ma a Berlino. Leonardo Bonucci è ormai un separato in casa Juventus , così l’ex capitano appare davvero pronto ad accasarsi altrove. Una mossa dettata dal desiderio di non perdere la Nazionale in vista di Euro 2024.

Il sogno di Bonucci sarebbe quello di restare in Italia. Non a caso il suo agente aveva sondato il terreno con Fiorentina, Atalanta e Lazio nelle ultime settimane. Con gradimento massimo verso i biancocelesti, con cui Leo potrebbe disputare la Champions e avvicinarsi a casa (è di Viterbo).

Mercato Juve, Bonucci in uscita: le offerte

L’offerta più importante e concreta arriva, però, dalla Bundesliga e precisamente dall’Union Berlino, che vorrebbe Bonucci per alzare il livello di esperienza della squadra. Pronto un anno di contratto e il ruolo di leader difensivo. I tedeschi sono in grande pressing per convincerlo e vogliono una risposta entro le prossime 48 ore. Se però nel frattempo la Lazio cedesse in prestito Gila al Verona, l’opzione biancoceleste potrebbe tornare d’attualità. E a quel punto per Bonucci tutte le strade porterebbero a Roma…