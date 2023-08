Juve, Facundo Gonzalez da Pirlo: ufficiale alla Sampdoria

Le due società avevano raggiunto l'accordo per la cessione temporanea del giovane difensore uruguaiano già qualche giorno fa. Gonzalez, arrivato dal Valencia alla Juve a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 2026 con i bianconeri. Per garantirgli spazio, minutaggio ed esperienza la Vecchia Signora ha deciso di mandarlo in prestito ai blucerchiati con la speranza che Pirlo lo faccia crescere.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale e sui canali social, la Juventus ha annunciato il prestito di Gonzalez alla Sampdoria: "Arrivato a titolo definitivo dal Valencia, Facundo Gonzalez questa stagione la giocherà in prestito in Serie B. È ufficiale la cessione temporanea annuale del difensore classe 2003 alla Sampdoria. A Gonzalez - sceso in campo con la maglia della Next Gen in occasione dell'amichevole in famiglia con la Prima Squadra all'Allianz Stadium e nei due test sempre della squadra allenata da Mister Brambilla con Pro Vercelli e Novara - auguriamo il meglio in vista di questa avventura in terra ligure nel campionato cadetto. Suerte, Facundo!"