Juve last minute: Berardi, Morata, Kean e le uscite. Cosa può succedere

Ultimo giro e poi stop. Domani inizia la settimana conclusiva del mercato che terminerà con il gong alle 20 di venerdì. Dal minuto successivo non potrà più cambiare nulla per i giocatori già tesserati.

Ma prima sì. E così i fari rimangono puntati su quei calciatori che, loro per primi, spingono e sperano di indossare una maglia differente. Tra questi c’è Domenico Berardi, che a differenza dei compagni neroverdi del Sassuolo non è mai sceso in campo.

Berardi-Sassuolo, che succede

Allenandosi prima in disparte e poi in maniera tale da portare il tecnico Dionisi a scegliere di presentarsi stasera al Maradona, contro i campioni d‘Italia del Napoli, senza il proprio capitano nonché leader indiscusso. Il problema è che l’attaccante, come aveva fatto intuire in maniera nemmeno così indiretta nella serata di presentazione della squadra lo stesso Domenico, è proiettato sull’idea di cambiare casacca dopo una carriera vissuta soltanto ed esclusivamente con la maglia del Sassuolo.