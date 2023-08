Juve, da Kean a Kostic: il fattore K in uscita

Ma andiamo con ordine. Il primo a fare i bagagli sarà Kaio Jorge, che oggi si legherà al Frosinone in prestito secco. La società ciociara ha battuto la concorrenza dell’Udinese e si assicurerà così il terzo talento juventino dopo Barrenechea e Soulè (ufficializzato ieri).

Mercato Juve, Kean in uscita

Restando in tema di attaccanti c’è anche la K di Kean in uscita dalla Juve. La punta è tutt’altro che incedibile: nei giorni scorsi c’erano stati i sondaggi di Milan, Fulham, Nottingham Forest e Siviglia. Tutti con la formula del prestito. Soluzione sgradita dalle parti della Continassa, dove chiedono almeno un prestito con obbligo di riscatto per vendere l’ex PSG. Valutazione fissata intorno ai 25-30 milioni. Dovesse partire Moise Kean, il sostituito designato sarebbe Alvaro Morata (Atletico Madrid), che sogna di tornare a Torino. Porte chiuse invece per Mimmo Berardi destinato a restare ancora una volta a Sassuolo.