Livano Comenencia, colpo Juve a sorpresa: chi è l'esterno olandese

Il calciatore verrebbe aggregato alla Next Gen di Brambilla, sotto lo sguardo vigile di Allegri, sognando il doppio salto di categoria sulla stessa falsariga di Miretti, Fagioli, Iling, Yildiz e Huijsen.

Stivanello alla Juve Next Gen: l’esordio in A con Mihajlovic e l’Italia

Chi è Livano Comenencia

20 anni il prossimo 3 febbraio, Livano Comenencia è un terzino destro - ma all'occorrenza anche difensore centrale o mediano - cresciuto nelle giovanili del Psv, con cui ha collezionato 94 presenze (condite da un gol e 5 assist) tra U17, U18 e U19. Durante l'ultima stagione è stato convocato più volte per i match di campionato ed Europa League della prima squadra, senza tuttavia debuttare. Originario di Curaçao, è nato a Breda, in Olanda, e ha fatto parte di tutte le selezioni under degli Oranje: 7 gettoni (con 2 reti) in U15, 3 (con una) in U16, 5 (con una) in U18, 6 in U19 e 1 in U20.

Yildiz, esteta e talento della Juve: tacco e gol, che show in allenamento!