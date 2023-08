Yildiz, esteta e talento della Juve: tacco e gol, che show in allenamento!

Smaltita la delusione per il pareggio contro il Bologna, la Juventus è già tornata al lavoro in vista della trasferta di Empoli. Tra corse, gol e giocate, spicca ancora una volta il talento di Yildiz .

Allegri lo ha schierato anche contro i felsinei, dopo l'esordio in Serie A nella prima giornata con l'Udinese. Contro i bianconeri aveva mostrato un assaggio della sua tecnica, contro i rossoblu non ha avuto invece molti palloni giocabili.

Juve, le magie di Yildiz in allenamento

"Yildiz ha grandi prospettive. Quindi sono molto contento e sereno del mio attacco" - queste le parole di Allegri alla vigilia del match poi pareggiato contro il Bologna. L'allenatore negli ultimi anni ha messo la lente d'ingrandimento sul settore giovanile bianconero e ha dato fiducia a molti calciatori provenienti dalla Next Gen. Gli ultimi due finiti sul taccuino del mister sono l'attaccante turco e poi anche Huijsen. Per loro ha speso belle parole anche Montero. "Per conoscere un giocatore bisogna allenarlo", questo il mantra di Max. E nelle partitelle Yildiz sta conquistando passo dopo passo la fiducia. Una giocata che gli riesce spesso è il colpo di tacco, sia per fare assist, sia per fare gol, stile Menez. Allegri si sfrega le mani, i tifosi pure.