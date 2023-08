Yildiz, futuro Juve. Firma fino al 2027: "Troppo bello per essere vero"

Yildiz ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juventus. Il giovane attaccante turco ha firmato con i bianconeri fino al 2027 . Il club e l'allenatore sembrano decisi a puntare su di lui, dopo averlo visto all'opera la scorsa stagione con la Primavera prima e poi in Next Gen.

Allegri lo ha visto da vicino durante il ritiro e lo ha già lanciato in Serie A, prima contro l'Udinese e poi contro il Bologna. All'esordio ha messo in luce il suo talento con una bella giocata di gambe. Qualità che il calciatore ha poi continuato a mostrare durante gli allenamenti.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz: il comunicato

Questa la nota della società: "Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2027. L’attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suo contratto dopo settimane indimenticabili. Prima la tournée negli Stati Uniti con la Prima Squadra, poi l’esordio in Serie A, a Udine, nel successo contro l’Udinese lo scorso 20 agosto e, qualche giorno fa, la prima volta all’Allianz Stadium, contro il Bologna. Il rinnovo chiude un agosto pieno di sogni realizzati. La firma, e i momenti speciali appena citati, sono il punto d’arrivo di tutto il lavoro svolto dal suo arrivo dal Bayern Monaco. La scorsa stagione, per lui, 37 presenze con l’Under 19 di Mister Paolo Montero e 15 gol realizzati, oltre all’esordio tra i professionisti con la Juventus Next Gen il 17 dicembre 2022 contro la Virtus Verona. Tappe di un percorso costruito con talento e determinazione. Adesso una firma sul futuro. Congratulazioni, Kenan!"