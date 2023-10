Mercato Juve, Giuntoli: "Fagioli out? Abbiamo Iling e Nicolussi Caviglia"

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Juventus ai microfoni si è presentato anche Cristiano Giuntoli . Il dirigente bianonero ha toccato diversi temi, partendo dall'emozione per la prima sfida contro i rossoneri a San Siro con la Vecchia Signora : "Per me è la prima volta, ha un sapore tutto speciale. Dobbiamo analizzare bene le cose, essere asettici e pensare al nostro obiettivo che è la Champions League , pensando di crescere con questi confronti così importanti".

Giuntoli, le parole su Fagioli e sul mercato

Successivamente, Giuntoli ha parlato della situazione di Fagioli (presente oggi allo stadio): "Nicolò ha fatto un errore e pagherà per questo, gli stiamo molto vicini nel percorso sia tecnico che sociale. Siamo una famiglia e gli stiamo molto vicini, la sua presenza è un segnale" per poi concludere con le dichiarazioni sul mercato: "In questo momento valutiamo dei ragazzi che hanno avuto meno spazio come Iling e Nicolussi, che vengono dal nostro settore giovanile. Se ci saranno occasioni giuste sul mercato, poi, le valuteremo".