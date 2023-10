Diretta Milan-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L’attesa sta per finire: alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, Milan e Juve si affrontano nel big match del nono turno del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri occupano attualmente il terzo posto a quota 17 e prima della sosta per le nazionali hanno battuto 2-0 nel derby il Torino. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, sono chiamati a rispondere al successo dell’Inter sui granata (3-0) per tornare in vetta alla classifica. Il Diavolo fin qui ha fatto bottino pieno a eccezione del netto ko per 5-1 nella stracittadina contro i nerazzurri. Entrambi i tecnici devono fare i conti con alcune assenze importanti: tra i padroni di casa mancano Maignan e Theo Hernandez per squalifica, tra gli ospiti out Danilo per infortunio e Pogba e Fagioli per squalifica. Dusan Vlahovic, assente per infortunio contro il Torino, é chiamato a sfatare un tabù: il Meazza è lo stadio in Italia dove ha giocato di più minuti (370) in tutte le competizioni senza mai trovare la via della rete.