Fagioli a San Siro, Szczesny: "Nicolò pagherà lo sbaglio, come è giusto"

Dopo essere stato sanzionato con la squalifica di sette mesi per il caso scommesse, Nicolò Fagioli ha voluto essere comunque presente a San Siro per sostenere la sua Juventus, impegnata nel big match contro il Milan. Il club bianconero continua ad essere vicino al suo centrocampista, come sottolineato anche da Allegri nella conferenza stampa della vigilia.