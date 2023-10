Mercato Juve, su Sancho altre conferme: “La formula del trasferimento”

Il mercato di gennaio sembra apparentemente lontano, ma le strategie per la sessione invernale sono già impostate. Se la Juventus studia una possibile mossa per rimpolpare il centrocampo , uno sguardo lo si dà anche a calciatori più offensivi. Da tempo gli occhi dei bianconeri sono su Jadon Sancho : l'esterno inglese vive da separato in casa al Manchester United dopo lo screzio con Erik ten Hag , e con tutta probabilità cambierà squadra.

"Juventus in pressing su Sancho"

Come riportato da Sky Sport in Germania, il calciatore ha tutta l'intenzione di cambiare aria nel mese di gennaio, dopo gli ultimi mesi difficili con i Red Devils. Secondo l'emittente Sancho preferirebbe restare in Europa, ma due destinazioni che sembravano possibili sarebberio invece da escludere. Barcellona e Borussia Dortmund, infatti, non sarebbero piste percorribili. La destinazione al momento che potrebbe essere più caldeggiata è la Juventus: i bianconeri, infatti, sarebbero interessati all'arrivo in prestito dell'inglese. Situazione in divenire, un futuro tutto da scrivere: dopo le esperienze in Germania ed Inghilterra, Sancho potrebbe presto arrivare in Serie A, pronto a riscattarsi.