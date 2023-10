Football Manager 24, il più acquistato è un obiettivo Juve. Non è Samardzic…

Anche se al momento disponibile solo in versione Beta (la data di uscita ufficiale è il 6 novembre), gli appassionati di Football Manager, tra i videogiochi per pc più apprezzati nell'universo calcio, si sono già sbizzarriti nel formare le proprie rose come dei veri e propri direttori sportivi. Come anticipato, al momento è disponibile solamente la versione non definitiva del gioco, ma la Sports Interactive, società che produce Football Manager, ha reso noti i calciatori più acquistati nelle varie simulazioni. Chi pensa a nomi quali Kane, Lewandowski e Mbappé in vetta alla graduatoria rimarrà sorpreso da questa speciale classifica, ricca di colpi di scena e profili piuttosto interessanti. Nella top 10 un argentino obiettivo della Juve, un italiano e due giocatori che militano nella nostra Serie A.