Mercato Juve, De Paul scaricato da Simeone: via libera dall'Atletico

C’è un incrocio tra Spagna e Inghilterra che può riservare interessanti sviluppi anche per la Juventus in ottica mercato di gennaio, quando i bianconeri si muoveranno per tamponare le falle aperte nell’organico dalle contemporanee indisponibilità di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli . Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono nella fase della cosiddetta “presa di conoscenza” che prevede lo sviluppo di contatti con procuratori e intermediari per capire quali siano le strade più percorribili. Anche se, è ovvio, gli obiettivi principali li hanno già individuati così come i piani alternativi. Ma, appunto, da qui a gennaio vanno tenute aperte molte strade perché tante possono rivelarsi anche le variabili impreviste sia in senso positivo sia in senso negativo.

Simeone libera De Paul

E positiva, appunto, è la voce che filtra da Madrid e che racconta di come Diego Simeone sia tornato alla carica per riportare Thomas Partey al suo Atletico Madrid. Sì, vero: il centrocampista dell’Arsenal era stato seguito in estate anche dalla Juventus che poi ha abbandonato la pista sia per una questione economica (i Gunners partivano da una richiesta di 35 milioni che ora però potrebbe abbassarsi sotto i 30 per il successivo riscatto), sia per valutazioni tecniche in quanto la sua posizione prediletta è quella che in bianconero occupa Manuel Locatelli. E no, alla Juve serviva e, soprattutto ora, serve altro: per prima cosa una mezzala che sappia anche inserirsi e che gestisca la posizione di destra accanto a “Loca”. Poi, casomai, un elemento in grado di stare tra le linee di centrocampo e attacco per apportare imprevidibilità alla manovra.