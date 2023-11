Mercato Juve: Morata, gol e contratto. Ritorno possibile?

Alvaro Morata continua a segnare. E sognare. Cosa? Un suo ritorno alla Juventus. Per carità, non che sia infelice all'Atletico e la doppietta in Champions di ieri sera contro il Celtic conferma il suo stato di grazia dall'inizio della stagione (12 gol e 3 assist in 14 partite giocate finora). Ma l'Italia e la Juventus in particolare restano sempre nel suo cuore. E in quello di sua moglie Alice, sempre molto attiva sui social, insieme ai simpaticissimi figli, tutti rigorosamente juventini. I post nei quali i bambini cantano l'inno della Juve o compaiono con la maglietta bianconera addosso non passano inosservati e la nostalgia dei Morata per la Juventus è ampiamente ricambiata dal popolo bianconero, che nella scorsa estate ha accarezzato l'idea di un suo ritorno.

Ritorno alla Juve a parametro zero?

Ma è possibile? Sì, è possibile. Anche se in questo momento è difficile. Ma il nome di Morata è sempre alto nella lista dei potenziali attaccanti per il futuro della Juventus e potrebbe essere una grandissima occasione il fatto che il suo contratto scada proprio a fine stagione. Ritorno alla Juve a parametro zero? Sì, sempre che l'Atletico non riesca a fargli firmare il rinnovo. In Spagna, infatti, dicono che è tutto pronto per l'annuncio di un rinnovo fino al 2027 e, in quel caso, la Juventus dovrebbe pagare il cartellino agli spagnoli. Certo, se a fine stagione uno dei quattro attaccanti della Juventus, da Vlahovic in giù, dovesse partire.... allora tutto sarebbe più facile per accontentare il cuore di Morata, anzi dei Moratas.