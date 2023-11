Fagioli-Juve, contratto fino al 2028: Giuntoli spiega il perché del rinnovo

TORINO - Era nell'aria da tempo, ma adesso ci sono anche i crismi dell'ufficialità. Nicolò Fagioli, giovane talento prodotto del vivaio della Juventus e attualmente squalificato per il caso scommesse, ha rinnovato il contratto con il club bianconero fino al 30 giugno del 2028. Il centrocampista piacentino, sei presenze prima dello stop forzato in questo scorcio di stagione e fresco di cambio di procuro (ieri l'annuncio della CAA Stellar), ha firmato un accordo valido per i prossimi quattro campionati, oltre l'attuale, in cui potrà tornare in campo per l'ultima giornata, Juventus-Monza. Potrebbe essere a disposizione di Allegri anche alla 37ª, la trasferta al Dall'Ara di Bologna, solo nel caso in cui venga programmata per lunedì 20 maggio.