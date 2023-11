Fagioli, annuncio social! C'entra anche Phillips, l'obiettivo mercato Juve

Nicolò Fagioli non sta vivendo il suo miglior momento in carriera. Il classe 2001, infatti, ha ricevuto la squalifica per il caso scommesse e non potrà scendere in campo fino al 19 maggio 2024. Nelle ultime settimane, però, la Juve gli ha mostrato tutta la sua vicinanza e presto gli farà firmare un nuovo accordo di contratto con il prolungamento fino al 2028. La trattativa è già partita. Adesso Fagioli si è affidato ufficialmente alla CAA Stellar ed è proprio l'agenzia a comunicarlo con un post sui social: "Benvenuto nella nostra famiglia Nicolò".

Szczesny, Phillips e tanta Serie A: i giocatori della CAA Stellar

Un'agenzia importante a livello internazionale che, oltre all'ultimo arrivato Fagioli, può contare anche su tanti altri top calciatori. Nicolò non è il solo bianconero della lunga lista di giocatori perché tra gli assistiti figurano anche il portiere Szczesny e il giovanissimo Mazur, talento classe 2007 arrivato in estate dallo StalRzeszow. Allargando il cerchio e restando in Serie A i nomi si allungano: da Scamacca dell'Atalanta, fino a Kalulu e Loftus Cheek nel Milan ma anche Duda (Verona) e Soppy (Torino). Scorrendo troviamo anche Kalvin Phillips, centrocampista del City, accostato alla Juventus in questi giorni alla ricerca di un rinforzo in mediana per il mercato invernale visto le squalifiche dello stesso Nicolò e di Pogba. Il giocatore più importante, per valore di mercato, è Camavinga del Real Madrid al quale si avvicina anche Grealish (sempre dei Citizens) o, sempre per restare dalle parti di Manchester, anche Shaw dello United.