Fagioli, il gesto della Juve: rinnovo di contratto fino al 2028

Per Nicolò Fagioli è un periodo piuttosto complicato: il centrocampista della Juventus sta scontando la squalifica per aver scommesso su siti illegali, pertanto non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri praticamente per tutta la stagione - rientro previsto il 19 maggio -. Il patteggiamento, infatti, prevede 12 mesi di pena: sette di squalifica più cinque commutati in prescrizioni alternative. Il club bianconero, però, gli ha mostrato grande vicinanza e presto gli farà firmare un prolungamento di contratto fino al 2028. Il centrocampista, che può continuare ad allenarsi con la squadra, al momento ha un accordo fino al 2026 ma a breve firmerà per rimanere a Torino altre due stagioni. Un segnale importante che certifica la volontà del club di puntare su di lui per il futuro.