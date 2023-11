Juve, avrai il rinforzo mercato: la condizione perché arrivi sicuramente

Il rinforzo invernale, dunque, Max Allegri se l’è meritato sul campo. Per congelare quella posizione in zona Champions che fin d’ora pare piuttosto salda e per provare ad alzare ancora un po’ più su l’asticella delle ambizioni. Lo scontro diretto con l’Inter, d’altronde, ha autorizzato pensieri stupendi. In questo scenario, però, occorre tenere presente due stelle polari cui si sta ispirando al momento un gruppo squadra che non vuole smettere di correre: equilibrio e compattezza sono due dei principali valori che stanno guidando la cavalcata della Juventus. Tradotto in termini di mercato: se a gennaio arriva un elemento che possa davvero alzare la cifra tecnica della squadra è un conto, altrimenti meglio non rischiare di alterare l’attuale armonia. A meno che, naturalmente, nella prossima sessione non ci sia qualcuno destinato a lasciare la Continassa.