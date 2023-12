Mercato Juve, Arthur una chiave da venti milioni. Poi l'assalto a...

TORINO - Che il calcio sia sempre capace di sorprendere lo raccontano i gol in serie nei minuti di recupero a ribaltare i risultati, ma non solo! A volte ci pensa anche il mercato. Regalando colpi inaspettati sotto tanti punti di vista. E così ecco campioni e campionissimi indossare maglie che mai uno si sarebbe immaginato di vedere sotto certi visi. Uno su tutti, negli ultimi anni juventini, ha stupito non solo il modo bianconero: quello di Cristiano Ronaldo. Ma il mercato in realtà sa sorprendere anche con declinazioni differenti. L’ultima novità clamorosa, riguarda in realtà un dirigente, Walter Sabatini, arrivato a Salerno a inizio 2022 per salvare la squadra - operazione che gli riesce con una girandola di calciatori nella finestra invernale di mercato - e dopo sei mesi, a miracolo avvenuto, eccolo rompere col patron Danilo Iervolino, che l’altro giorno lo ha richiamato per puntare al miracolo bis.