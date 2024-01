“Il City non mi ha detto nulla”: Phillips, Guardiola e i rumors mercato

MANCHESTER (Inghilterra) - Quale sarà il futuro di Kalvin Phillips ? Per rispondere alla domanda è giusto interrogare Pep Guardiola che è intervenuto sul futuro del centrocampista inglese nella conferenza stampa di presentazione del match valido per il terzo turno di FA Cup che il City giocherà contro l'Huddersfield . Phillips fino a questo momento è sembrato ai margini della squadra allenata dal tecnico catalano: 10 presenze in tutte le competizioni, di cui solo 3 dall'inizio, segnando un gol. Nella sponda blu di Manchester, il 28enne centrocampista della nazionale inglese era arrivato nell'estate 2022 dal Leeds per 49 milioni con un contratto da 5 milioni annui che scadrà il 30 giugno 2028, ma ora la sua avventura sembra essere destinata a proseguire in altri club.

Il futuro di Phillips, parla Guardiola

Phillips è richiesto da molti club in Europa, tra questi c'è ovviamente la Juventus che desidererebbe rinforzare il centrocampo dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba. L'operazione con la Vecchia Signora non sembra però essere la priorità dell'inglese e al momento è il Newcastle ad essere in pole position. Anche il Paris Saint-Germain vorrebbe fare un sondaggio per infoltire il reparto a disposizione di Luis Enrique, ma sul futuro di Phillips non è arrivata chiarezza nemmeno da Guardiola che ha dichiarato: "Non ci sono novità. Il club non mi ha informato di nulla in merito. Kalvin non ha potuto allenarsi negli ultimi cinque giorni perché era malato, era congestionato e aveva la febbre. Quel che succederà, succederà. Non conosco i desideri dei giocatori e non parlerò della finestra di mercato".