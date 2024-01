Huijsen: "Non è stato difficile scegliere". Comunicati ufficiali di Roma e Juve

Ora è ufficiale: Dean Huijsen arriva in prestito secco alla Roma dalla Juventus . Il difensore classe 2005, che in stagione ha esordito in prima squadra nella trasferta vinta contro il Milan , raggiunge la corte di José Mourinho per i prossimi sei mesi fino al 30 giugno 2024. Al termine di questa stagione Dean tornerà alla Juventus, che ha annunciato il trasferimento con un comunicato ufficiale. Il giocatore era vicino a vestire la maglia del Frosinone dove attualmente si trovano Soulé , Kaio Jorge e Barrenechea , ma alla fine la sua volontà ha fatto la differenza. Huijsen indosserà la maglia numero 3.

Huijsen, le prime parole alla Roma

Anche la Roma ha ufficializzato l'arrivo dell'olandese, che ha subito dichiarato: "Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto. Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi". L'arrivo del classe 2005 è stato commentato anche da Tiago Pinto: "Nonostante la giovane età riteniamo che Huijsen possa offrire sin da subito il suo contributo in questa seconda parte della stagione: grazie alle qualità dei nostri ragazzi sono certo che il suo processo di inserimento nello spogliatoio sarà molto rapido e che Dean saprà a sua volta integrarsi velocemente nel nuovo contesto".