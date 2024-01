Djalo, la telefonata di Weah e la proposta Juve. La chiave può essere... Ranocchia

Osimhen, Leao, Maignan, Weah Jr hanno qualcosa in comune: sono tutti e quattro passati dal Lille alla Serie A. Presto si aggiungerà un quinto elemento, Tiago Djaló. L’idea iniziale del portoghese, con un passato rossonero a livello giovanile, era quella di ritornare a Milano, sponda interista, in estate: dopo essersi rotto il legamento crociato del ginocchio a marzo dell’anno scorso, il portoghese aveva già trovato un accordo con Marotta e Ausilio a parametro zero per luglio 2024. Ma poi tra il difensore centrale e il suo approdo ad Appiano Gentile da svincolato si è messa di mezzo la Juventus: sa che prima della prossima stagione il giocatore non sarà pronto del tutto, ma non ha fretta e fare un investimento di alto profilo con un una cifra bassa rispetto al valore del calciatore.