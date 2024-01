Crespi dalla Juve allo Spezia: ufficiale la cessione, i dettagli dell'intesa

Crespi, il bilancio con la Juve

Come ricordato dalla Juve nel comunicato ufficiale a chiusura dell'operazione, Crespi era sbarcato alla Juventus a gennaio 2023, durante la sessione di mercato invernale, in prestito dal Crotone. La sua avventura in bianconero, soprattutto da fine febbraio in poi, è stata condizionata dagli infortuni che lo hanno visto lontano dai campi per diverso tempo. Al termine della stagione conta 6 presenze con la Next Gen, con l’acuto nella doppia semifinale di Coppa Italia Serie C con il Foggia, risolta ai rigori con una sua parata. Durante l’estate firma un contratto con la Juve per proseguire il suo percorso: per lui anche la soddisfazione di una convocazione in prima squadra, chiamato in panchina in Serie A durante Frosinone-Juventus dello scorso 23 dicembre. "In bocca al lupo per questa nuova avventura, Gian Marco!" il saluto del club bianconero.