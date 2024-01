Djaló: “Juve, il ginocchio sta bene. Cosa mi ha detto Weah”

Juve, le prime parole di Djalò

"Sono molto contento, la Juve è una grande squadra, di qualità, con molti giocatori di talento - le sue prime parole, in perfetto italiano -. Questa è una giornata molto importante perché ho una grande opportunità: il mio ginocchio sta bene". A Torino Djaló ritrova Weah, suo ex compagno al Lille. "Mi ha chiamato, mi ha parlato bene della squadra, le sue parole sono state importanti per me. Non ho mai giocato in Serie A, rispetto alla Francia è un campionato più tattico, ma sono pronto. Ai tifosi dico, darà tutto per voi". Il club bianconero ha battuto la concorrenza dell’Inter, che aveva cercato Djaló per giugno, e centra il primo (per ora, o forse unico) rinforzo del mercato invernale. Un’operazione che certifica gli ottimi rapporti tra i due club che già avevano portato a termine il trasferimento di Timothy Weah l’estate scorsa.

