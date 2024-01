Kean, clamoroso stop Atletico: trattativa saltata con la Juve, ecco perché

Colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto portare Moise Kean in prestito all' Atletico Madrid dalla Juventus . Le due società avevano già trovato l'accordo economico per il trasferimento e il calciatore era già volato in Spagna , dove tra le altre cose aveva assistito allo stadio all'ultima sfida dei Colchoneros .

Kean-Atletico Madrid, cosa è successo

Ora, però, l'affare è clamorosamente saltato. Oggi Moise ha sostenuto le visite mediche con la squadra di Simeone e i tempi di recupero necessari per la sua riatletizzazione hanno fatto saltare i piani. I bianconeri hanno spiegato agli spagnoli che serviranno ancora alcune settimane per utilizzarlo in campo perchè era fermo da un mese e mezzo in seguito all'ultimo infortunio. L'Atletico, dal canto suo, non vuole saperne di aspettare ulteriormente e ha deciso di rinunciare all'attaccante. Il futuro di Kean potrebbe comunque essere lontano da Torino a priori. Il suo agente e la Vecchia Signora cercano infatti altre opportunità per l'immediato futuro.