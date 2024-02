Brescianini, il mercato Juve e l'intreccio con Koopmeiners: il retroscena

Brescianini, l'Atalanta e Koopmeiners

La dirigenza rossonera, però, non ha creduto fino in fondo nelle sue qualità, cedendolo a titolo definitivo al club di Stirpe senza alcun indennizzo economico. Al tempo stesso, però, al Diavolo spetterà il 50% sulla futura vendita. Una sorta di comproprietà mascherata, simile a quelle in vigore fino al 2015. Da via Aldo Rossi non sono comunque intenzionati a riportare Brescianini a casa, nonostante l’utilità pure in chiave liste essendo un prodotto del vivaio milanista. Via libera dunque alle altre pretendenti. L’Atalanta l’ha messo nel mirino e lo sta facendo seguire con continuità da tempo. D’altronde a Bergamo hanno già messo in preventivo 1-2 innesti a metà campo per sopperire alla (probabile) partenza di Teun Koopmeiners. E qui le traiettorie di mercato della Dea si intersecano di nuovo con quelle juventine, visto che l’olandese è un obiettivo dichiarato della Vecchia Signora.