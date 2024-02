Vlahovic-Juve, fumata grigia: rischi e scenari. Perché l’agente non ha fretta

Avanti adagio. I dialoghi tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 procedono a rilento. Entrambe le parti hanno manifestato l’intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per provare a trovare un accordo. La voglia di andare avanti insieme c’è, ma al tempo stesso permangono le distanze economiche. L’ultimo contatto tra le parti ha prodotto un’altra fumata grigia dopo quella autunnale. Nei giorni scorsi non è passata inosservata la presenza in Italia del manager del numero 9, Darko Ristic. Il procuratore serbo è stato avvistato domenica in tribuna a San Siro per assistere a Inter-Juve. La terza capatina italiana negli ultimi 5 mesi. Viaggi che hanno in agenda la volontà di provare a trovare una quadra economica con la dirigenza bianconera.