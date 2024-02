Felipe Anderson-Juventus a prescindere. Gli incastri con Soulé e...Berardi

TORINO - Non è questione di nebbia, che pure nel periodo tende ancora ad abbondare. Di visuale, semmai: troppe curve separano febbraio dall’estate per poter scorgere all’orizzonte lo striscione del traguardo stagionale. Programmare è tra gli imperativi categorici alla Continassa, e la media età fanciullesca degli innesti dell’ultimo mercato lo urla a gran voce. Ma tante incognite aleggiano ancora sulla Juventus per poter pensare che il dt Giuntoli abbia già in testa – al dettaglio – quel che sarà nella prossima annata.



Per dire: chi guiderà la squadra dalla panchina? Allegri ha ancora un anno di contratto, ma in questi mesi andranno sollecitate le reciproche intenzioni. E ancora: che ne sarà di Chiesa, pericolosamente a scadenza nel 2025? Se ne parla qui a fianco. Dall’allenatore ai giocatori in organico: variabili cruciali per continuare a costruire il castello bianconero e, di conseguenza, operare i ritocchi reputati necessari. Aggiungiamoci pure: chi tra Juventus e Napoli prenderà parte al nuovo e ricco Mondiale per Club? La risposta non arriverà prima di un mese abbondante e influirà sul budget a disposizione e sugli impegni in calendario. Incognite su incognite, appunto, motivo per il quale a Torino ci si tiene pronti a ogni scenario. Per di più in un momento storico in cui le offerte di mercato in entrata sono destinate a influire sugli scenari di mercato almeno quanto le intenzioni maturate internamente.