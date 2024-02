Juve, tesoretto in prestito: l'aumento di valore è incredibile. E c'è un bonus...

Da non sottovalutare nemmeno quello di Enzo Barrenechea : dopo la tournée negli Usa, Giuntoli e Manna hanno deciso di lasciarlo partire in prestito secco, direzione Frosinone, per fare esperienza. E il centrocampista è diventato in breve tempo un punto fermo della squadra di Di Francesco , tanto che anche per lui si sono mossi club stranieri, ma anche in Italia ha mercato, Genoa in testa (con il rossoblù Gudmundsson obiettivo bianconero per l’estate). Pure Barrenechea ha visto il suo valore di mercato lievitare in maniera consistente: in 25 giornate di campionato, il centrocampista ha saltato solo una partita per squalifica e per 22 volte è partito titolare nelle scelte di Di Francesco.

Kaio Jorge e Huijsen

Non ha avuto la stessa continua Kaio Jorge perché nella prima parte di stagione doveva ancora recuperare dal lungo e grave infortunio: nonostante ciò, l’attaccante brasiliano è riuscito a trovare la via del gol per tre volte in 15 presenze in campionato e sta pian piano ingranando. Per non parlare di Huijsen: il difensore non ha scelto Frosinone, però sta impressionando nella Roma tanto che i giallorossi vorrebbero trovare un modo per tenerlo. Ma sarà difficile, perché il costo del cartellino è in crescita esponenziale e in ogni caso l’idea della Juventus sarebbe quella di farlo diventare un titolare bianconero del futuro: proprio al Frosinone Huijsen ha segnato, non senza polemiche, mostrando le qualità che lo rendono uno dei gioielli più preziosi tra quelli passati dalla Next Gen. Non è andato via in prestito, ma anche Yildiz ha tanti ammiratori: in Turchia sono sicuri che l’Arsenal avrebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro, ritenuta tuttavia troppo bassa dalla Juventus che, prima di tutto, vorrebbe tenerlo e che comunque è convinta di avere tra le mani un diamante dal valore decisamente superiore.