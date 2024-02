Rabiot, futuro Juve tutto da scrivere: se dipendesse da Giuntoli…

Rabiot e il rinnovo con la Juve

Il vero Cavallo Pazzo, quello che fa impazzire i tifosi bianconeri, non si è ancora visto nel mese di febbraio: la sfida di oggi alla formazione di Di Francesco è un crash test indicativo per il centrocampista, come per il resto del gruppo bianconero. Il fatto poi che, in assenza di Danilo, il capitano sia lui, è un attestato di fiducia enorme da parte di Allegri nei confronti del centrocampista francese, il cui futuro nella Juventus è ancora tutto da scrivere. Dipendesse da Giuntoli, il rinnovo sarebbe probabilmente solo una formalità e anche il dt non vuole mettere fretta a Rabiot: in primavera ci sarà tempo di analizzare la situazione contrattuale. Nel frattempo la Juve ha bisogno del vero Cavallo Pazzo per difendere il secondo posto.