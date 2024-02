Di Gregorio alla Juventus? Galliani e la risposta a bruciapelo

Juve-Di Gregorio? Parla Galliani

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, all'ingresso della Lega Serie A, ha fatto il punto sul futuro dei due, a partire da quello di Palladino: "Perché ripetere le stesse cose? Entrambi abbiamo detto che ci saremmo parlati il 27 maggio, e il 27 maggio ci parleremo. Questi sono i patti, e i patti nella vita si cerca di rispettarli".

Poi l'attenzione si sposta su Di Gregorio: "Il procuratore ha detto che l'Inter potrebbe non permetterselo e che si pensa alla Juve? Io non ho parlato con nessuno. Ha 3 anni di contratto, il suo agente è una brava persona, ma serve calma anche in questa situazione. Secondo il procuratore vale 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario (ride, ndr). Così come facevo al Milan, ragiono di anno in anno. Per me la vita è dal 1 luglio al 30 giugno, poi quando finisce il campionato c'è un'altra vita. Non parlo ora di mercato, ripeto: il giocatore sotto contratto e l'agente è una brava persona".