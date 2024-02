Arthur e Kaio Jorge, cambia tutto: novità mercato e soldi per la Juve

Benfica su Arthur

Iniziamo dunque da Arthur, nel mirino del Benfica. Il brasiliano non avrebbe difficoltà a trovare il giusto feeling in un club e in una città in cui si parla la sua lingua, anche se questo aspetto è solamente un dettaglio. I biancorossi spesso in passato si sono mossi sul mercato cercando giocatori di esperienza dai costi contenuti o comunque in linea con i ricavi che la Champions foraggia. Il tecnico tedesco Schmidt del Benfica gioca con lo stesso modulo dei viola allenati da Italiano, il 4-2-3-1 e l’esperienza di Arthur sarebbe esattamente ciò che serve ai lusitani per la prossima stagione dove vogliono alzare l’asticella della qualità. In realtà il Benfica dovrà attendere la decisione della Fiorentina che vanta un diritto di riscatto sul bianconero di 20 milioni e tenuto conto di quanto ha giocato e come ha giocato, la Viola sta facendo più di un pensiero per esercitare l’opzione. La Juventus può attendere così fiduciosa le mosse di Fiorentina e Benfica per andare a incassare un buon gruzzoletto da reinvestire per rinforzare la mediana.