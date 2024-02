Yildiz, infortunio o no? La verità sulle condizioni dopo Juve-Frosinone

TORINO - Non solo McKennie e Rabiot, che nel match vinto al 95' contro il Frosinone grazie alla zampata di Rugani hanno rimediato rispettivamente una lussazione alla spalla e a un dito del piede. Dal soffertissimo match disputato ieri all'ora di pranzo all'Allianz Stadium di Torino si è detto che anche Kenan Yildiz abbia accusato dei fastidi muscolari. Una notizia - con lieto fine - che ha tenuto in ansia i tifosi bianconeri in vista della delicata trasferta al Maradona di Napoli, la prossima domenica alle 20.45.