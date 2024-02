Mercato Juve: chi resta e chi arriva. Da Chiesa a Koopmeiners, le percentuali

Proviamo a dare qualche numero di mercato, partendo da chi può restare. Il più chiacchierato, a maggior ragione dopo la vittoria al fotofinish con il Frosinone, è Federico Chiesa : rinnova, resta o va? Intanto la Juventus si aspetta di più: in questa stagione, tra qualche acciacco e una posizione in campo da trovare, non ha reso. E il feeling con Max Allegri non è mai decollato.

Le cifre del rinnovo e l'addio di Alex Sandro

Premesso ciò, chi respira l’aria della Continassa sa quanto Chiesa ci tenga ai bianconeri e quanto sia legato al gruppo: l’abbraccio a Rugani al gol del 3-2 di domenica è un’immagine che fotografa solo in parte l’attaccamento di Chiesa a questi colori. La sua permanenza però, dando i numeri, è fifty-fifty, 50%.

Rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 non è semplice, nonostante dirigenza e agente del giocatore, Ramadani, siano in costante contatto. Non è semplice nemmeno trovare l’intesa per Dusan Vlahovic, ma in questo momento le situazioni sono diametralmente opposte: il serbo è il trascinatore di una squadra che non può fare a meno di lui.

E questo il dt Giuntoli lo sa. In questo caso il problema non è tanto la scadenza (2026) quanto il costo molto elevato dell’accordo, con uno stipendio a salire: di spalmare al momento non se ne parla, ma pure con l’agente Ristic i contatti sono settimanali e a un’intesa si potrà lavorare in primavera. Diciamo che qui la percentuale sale: 70%. Mentre è pari allo zero quella di rivedere Alex Sandro anche nelle prossime stagioni a Torino.