Rabiot, la foto social dell'infortunio impressiona: "Ecco com'è finita..."

Adrien Rabiot ha aggiornato i tifosi della Juventus in merito alle sue condizioni fisiche dopo la vittoria dell' Allianz Stadium contro il Frosinone . Il centrocampista francese, alla duecentesima presenza con la maglia della Vecchia Signora , è stato costretto ad uscire dal campo al 29' del primo tempo dopo un contrasto avvenuto con Gleison Bremer . Il difensore brasiliano ha erroneamente colpito il francese mentre calciava verso la porta in seguito ad un calcio d'angolo. Al suo posto è entrato Alcaraz .

Juve-Frosinone, out anche McKennie

Le brutte notizie non sono comunque arrivate solo da Rabiot. Durante la sfida contro i ciociari di Di Francesco anche Weston McKennie, autore dei due assist per i gol di Dusan Vlahovic, è stato costretto a lasciare il campo in seguito ad un infortunio rimediato all'81'. Lo statunitense aveva regalato il pallone a Soulé per poi intervenire con una scivolata decisiva per salvare la potenziale azione da gol appena causata. Nell'intervento, però, Weston si è infortunato alla spalla sinistra rimediando una lussazione. Al suo posto, all'85', è entrato Iling Junior che poi ha battuto il calcio d'angolo decisivo per il gol di Rugani all'ultimo respiro.