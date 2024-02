Allegri, conferenza Juve-Frosinone: diretta, orario e dove seguirla in tv

Juve, le due probabili formazioni per il Frosinone: i moduli e i ballottaggi

La conferenza stampa di Allegri in diretta

Grande attesa per le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Il tecnico della Juventus presenterà la partita alle ore 14 in diretta dall’Allianz Stadium. Sarà possibile seguire la conferenza di Allegri in tempo reale sul nostro sito.