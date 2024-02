Juve, le due probabili formazioni per il Frosinone: i moduli e i ballottaggi

Con la linea a cinque di centrocampo, i favoriti per scendere in campo dal primo minuto sono Locatelli davanti la difesa e McKennie e Rabiot come mezz'ali, con Cambiaso sulla destra , in vantaggio rispetto a Weah, e Kostic sul versante opposto. A formare la coppia d'attacco ci sarebbero invece Chiesa , più di Yildiz, e Vlahovic . Il serbo è diffidato e la prossima giornata la Juventus dovrà giocare contro il Napoli, ma Allegri dovrebbe puntare lo stesso su di lui per cercare di ritrovare la vittoria che ormai manca da quattro giornate.

Juve, cambi sterili con Udinese e Verona: novità in vista?

Allegri ha sempre sfruttato la panchina come il dodicesimo uomo in campo. Spesso i suoi cambi si sono rivelati decisivi, nelle ultime partite non hanno dato i risultati sperati. Contro l'Udinese il cambio di passo con gli ingressi di Weah e Iling (dirottato anche a destra nei minuti finali) non c'è stato e Yildiz non è riuscito ad incidere. Con il Verona invece il tridente d'attacco è durato solo 8 minuti con Chiesa, Vlahovic e il giovane turco che non sono riusciti a comprendersi. Non hanno mai giocato insieme ed è difficile mettere in campo qualcosa di non collaudato. L'allenatore della Juve sta pensando però a qualche novità...