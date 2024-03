Giuntoli prepara i tagli Juve: ciao Alex Sandro ma non solo, la situazione

TORINO - La questione fasce elastiche alla Juventus nasce dalla necessità di migliorare l’apporto non sempre ideale che sinora la squadra ha avuto da chi gioca sull’esterno. E per chi gioca come Allegri con il 3-5-2, non poter contare su elementi in grado di rappresentare un reale valore aggiunto sulle corsie laterali diventa un problema significativo. Dopo 27 giornate, in effetti, il contributo giunto da chi deve esprimersi nel ruolo di “quinto” non è stato sempre all’altezza delle aspettative. L’unica eccezione riguarda Andrea Cambiaso, che a volte è stato anche sfruttato come mezzala per la sua duttilità e intelligenza tattica. In emergenza a volte si è preferito affidarsi a McKennie che, seppur da adattato visto che il suo ruolo naturale è la mezzala, ha comunque svolto al meglio delle sue possibilità la parte. Ma purtroppo per Allegri altrettanto non si può dire per gran parte dei terzini a disposizione. Discorso che ovviamente non vale per De Sciglio, visto che è ancora alle prese con la convalescenza dopo l’operazione al crociato che lo tiene fuori ormai da maggio del 2023 quando fu operato.