Thuram, Giuntoli studia la formula. Juve, la novità ‘mercato' arriva da Napoli?

Vlahovic si racconta. "Colpo" dal Napoli?

"Io al Paris Saint-Germain? Ho sentito alcune voci di mercato, ho letto i giornali, ma onestamente non ne sapevo nulla e non me ne sono interessato. Io penso soprattutto a lavorare al meglio per la stagione in corso con la Juventus: ho ancora due anni di contratto e a Torino sto bene. Vorrei vincere qualcosa di importante qui, poi vedremo, se ne parlerà più avanti. In questa stagione ho segnato tanto, ma avrei potuto anche fare molto di più. Voglio sempre fare di più. Voglio diventare un giocatore che le persone ricorderanno. C'è chi gioca per guadagnare e prendere soldi, questo non mi interessa". Dusan Vlahovic all’Equipe ha blindato la sua posizione alla Juventus, almeno fino al 2026, anno della scadenza del contratto (con stipendio al rialzo in doppia cifra).