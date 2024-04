Restyling Juve sul mercato: due difensori per 45 milioni. E se parte Bremer...

La Juventus gioca in difesa. No, non è uno schema di Allegri, bensì una manovra di mercato. I bianconeri sono pronti a balzare in pole position nella corsa a Riccardo Calafiori: il gioiello del Bologna è la prima scelta di Cristiano Giuntoli per rinforzare il pacchetto arretrato. In difesa manca, infatti, uno specialista mancino di ruolo, a maggior ragione con l’addio certo di Alex Sandro (in scadenza a giugno).