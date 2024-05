Vlahovic e le sirene dalla Premier. E se sul mercato irrompe il fattore Conte...

Vlahovic e le sirene della Premier

La Juventus al momento non pensa a una sua cessione, lo vede al centro del progetto, ma a fronte di una offerta concreta superiore a quello che al momento il prezzo del suo cartellino ecco che ci penserebbe due volte prima di rispondere di getto “No, non si vende”. Per Dusan continuano a suonare anche se in maniera intermittente le sirene della Premier con l’Arsenal particolarmente attento all’evoluzione della sua situazione contrattuale con la Vecchia Signora. In passato si erano fatti avanti anche intermediari in grado di far guadagnare molto di più a DV9 con una proposta che arrivava direttamente dall’Arabia Saudita ma è stata respinta e rimandata al mittente senza che esista la possibilità di una risposta differente a stretto giro di posta, ovvero almeno per i prossimi tre o quattro anni in cui Vlahovic vuole sfondare come bomber top in Europa.