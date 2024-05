Motta poker face, ma che sorrisone quando nominano Vlahovic! E c'entra Allegri

Un Thiago Motta che ha tradito la sua ormai proverbiale poker face. E che ha fatto impazzire i tifosi, soprattutto bianconeri, sui social. In tantissimi hanno commentato il video in questione facendo riferimento al suo futuro. "Quando nominano Allegri-quando nominano Vlahovic. QUANTO È JUVENTINO" è stato il primo messaggio. Ma ne sono seguiti anche altri a tema. Infatti c'è chi ha scritto: "Uno di noi" o ancora "dopo il sorriso quando ha sentito Vlahovic credo che sia da aggiungere all'organigramma come CEO". E chi scherzosamente ha commento con "quel maledetto sorriso".

Non è la prima volta che la comunicazione non verbale del tecnico italo-brasiliano viene analizzata con ironia dagli utenti sui social alla ricerca di qualche indizio sul futuro. Era già successo quando gli venne chiesto della vittoria dello scudetto dell'Inter - nel momento in cui Acerbi sbloccava il derby di Milano - e dei suoi ricordi in nerazzurro con il triplete. In quell'occasione il tecnico del Bologna è rimasto abbastanza freddo, commentando in modo piuttosto ermetico. Abbastanza per alcuni tifosi bianconeri per trarre indicazioni sul futuro dell'allenatore del momento.