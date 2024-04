Thiago Motta, la reazione al gol scudetto lascia di stucco i tifosi Inter

Thiago Motta e la Juve: il commento dei tifosi

Ed è proprio sotto al video dell'episodio in questione in cui si sono sbizzarriti i commenti dei tifosi della Juve. Il club bianconero, con Giuntoli, l'ha messo in cima alla lista per la panchina della prossima stagione in caso di separazione anticipata con Allegri (ha il contratto fino a giugno 2025) e per questo i sostenitori della Vecchia Signora hanno ironizzato, ma nemmeno troppo, sul possibile futuro del tecnico.