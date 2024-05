La suggestione Motta, la concretezza delle sterline: Rabiot e Juve al bivio

Giuntoli, priorità Rabiot

Premessa doverosa per inquadrare la sua situazione, magmatica come la passata stagione, del resto. Perché dopo l’inaspettato rinnovo per un sola stagione, quella che sta per chiudersi, ecco che il nodo Rabiot si ripropone. Inevitabile che nell’agenda del direttore tecnico Cristiano Giuntoli la questione abbia la priorità, anche a livello cronologico, per diverse ragioni. In primis, ovviamente, perchè come dicevamo è in scadenza di contratto con la fine del prossimo mese, ma non solo. La mediana è uno dei reparti a cui, più di altri, bisognerà metter mano per rinforzarlo dal punto di vista sia quantitativo e sia qualitativo. E per farlo in maniera lungimirante e strategica, occorre sapere se poter contare ancora oppure no sul transalpino.

