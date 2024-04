Torna la Juve dei colpi a zero? Giuntoli valuta un regista campione d'Europa

Jorginho calciatore della Juventus nella prossima stagione? Il calciomercato è già alle porte e il nome del regista italo-brasiliano continua ad orbitare attorno al pianeta bianconero. La sua avventura in Premier League , iniziata con il Chelsea e proseguita con l' Arsenal , sarebbe infatti arrivata alla fine: la volontà è di lasciare i Gunners, momentaneamente primi in classifica, magari proprio alzando la coppa che rappresenta lo scudetto inglese. L'idea del giocatore, secondo quanto trapela da varie indiscrezioni di mercato, è quella di liberarsi a zero e di tornare in Italia, nonostante il club di Arteta abbia provato in tutti i modi a convincerlo per rimanere ancora a Londra.

Jorginho, qualità e convenienza

Tra i club con i quali Jorginho sarebbe già in contatto c'è proprio la Juventus. Si tratterebbe di un profilo ideale che andrebbe a portare esperienza e qualità nel centrocampo della Vecchia Signora, che questa stagione ha dovuto rinunciare alle prestazioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli e che all'orizzonte si ritroverà con ogni probabilità ancora senza il suo attuale numero 10 per la squalifica per doping. Giocatore che conosce benissimo la Serie A con gli anni formativi di Verona e la sua esplosione a livello mondiale grazie a Sarri e alla regia del suo Napoli, Jorginho ha anche dalla sua una convenienza imprescindibile per non essere almeno valutata bene da Giuntoli, e cioè il costo zero del cartellino che, in un momento di bilancio difficile, può rappresentare per il club bianconero una grande opportunità.