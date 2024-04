Jorginho-Giuntoli, telefonate Juve: le possibilità di vederlo in bianconero

«Ciao, sono Jorginho , se hai bisogno di un centrocampista per la Juventus , io ci sono». Magari non sono proprio le parole esatte, ma il contenuto della chiacchierata fra Cristiano Giuntoli e Jorginho deve essere stato sostanzialmente così. Anche perché il regista di origine brasiliana, ma che ha vestito la maglia azzurra, è una vecchia conoscenza per il direttore tecnico juventino. Era stato lui a portarlo a Napoli, con una felice intuizione, vista la carriera del centrocampista. Ora lo riporterebbe a Torino?

Un colpo alla Pirlo

Molto probabilmente no, ma andiamo con ordine. Jorginho ha 32 anni e gioca nell'Arsenal con il contratto in scadenza a giugno. Sarebbe dunque un parametro zero. Ma può interessare veramente a Giuntoli? Da una parte, la filosofia del direttore tecnico bianconero lo porta a cercare giocatori molto più giovani e meno conosciuti, per costruire una squadra di talenti a basso costo. Dall'altra, proprio la grande quantità di giovani porta ad abbassare l'esperienza della formazione, che in certe situazioni avrebbe bisogno di un giocatore più maturo. Jorginho potrebbe essere l'uomo giusto in questo senso, una specie di riedizione di quello che fu Pirlo nel 2011 (pur con tutte le dovute proporzioni tecniche, naturalmente). Il problema è l'ingaggio: Giuntoli non ha rilanciato oltre i tre milioni per Felipe Anderson, proprio per l'età del brasiliano. Se Jorginho si accontenta...Intanto continua a mandare messaggi, diretti e indiretti, tramite il suo agente Joao Santos che intervenendo su radio e siti butta sempre lì, l'ipotesi.