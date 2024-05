Vlahovic-Lukaku, la narrazione estiva e i passi indietro: i numeri parlano chiaro

TORINO - I tormentoni estivi non riguardano soltanto i pezzi che si appiccicano all’orecchio e al cervello accompagnandoci da quando ci svegliamo a quando chiudiamo gli occhi. I tormentoni estivi sono anche quelli di mercato, con trattative inesauribili che partono poco prima della fine del campionato per concludersi a ridosso dell’inizio di quello successivo per poi magari non approdare manco in porto.

È quello che è successo nel 2023 con protagonisti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic per la colonna sonora di Disco Paradise cantata da Fedez, Annalisa e Articolo 31. Già, la narrazione che andava più di moda era sostanzialmente questa “La Juve cerca di vendere Vlahovic al Chelsea per avere una quarantina di milioni e Lukaku che è più adatto al gioco di rimessa di Allegri. Sarebbe un affarone!”. In realtà non se ne fece nulla e domani i due bomber si affronteranno in Roma-Juventus perché se il serbo è rimasto al suo posto, il belga è invece approdato nella Capitale, versante giallorosso, perché la sua storia con i Blues era finita a livello di feeling, mentre dal punto di vista contrattuale no, infatti Romelu veste Roma in prestito. Ma dopo 34 giornate e quindi a 360 minuti dalla conclusione del campionato chi ha fatto l’affare tra Juventus e Chelsea? Detto in maniera ancora più cruda: chi ha reso di più in serie A tra i due centravanti?