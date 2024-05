Morata-Juve, c'è la carta per aggirare la clausola. Voci Premier per un titolare

Evidente che la mezzala francese abbia totale fiducia nella mamma agente visto che sta per andare in ritiro con la Nazionale e quindi avrà predisposto a tavolino le idee guida per proseguire la trattativa. Va ricordato che Cavallo Pazzo ha giocato insieme a Thiago Motta nel Paris Saint Germain per cui l’idea di restare a lungo a Torino non è venuta meno nonostante l’addio forzato di Massimiliano Allegri , suo grande guru non che estimatore eccellente.

E veniamo al capitolo portiere con il monzese Di Gregorio pronto a trasferirsi in bianconero anche se non è ancora chiaro con chi lavorerà. Se è vero che Perin aveva in mente di provare a giocare con continuità, ecco che su Szczesny si stanno alzano rumors che potrebbero riportarlo in Premier League dopo i due anni alla Roma e i sette a Torino. Il polacco, che non ha accettato di spalmare su più stagioni il suo attuale ingaggio da 6 milioni abbondanti netti, ha lasciato un buon ricordo in Inghilterra dopo aver militato per un lustro nell’Arsenal sino al 2015.