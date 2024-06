Motta e Di Lorenzo, contatti WhatsApp. Juve-Napoli: altro intreccio mercato?

Di Lorenzo, Conte e la Juve in attesa

Un braccio di ferro in cui Conte potrebbe cambiare lo scenario. Perché per il tecnico Di Lorenzo è imprescindibile e avrebbe già messo in moto Lele Oriali per aiutarlo a ricucire lo strappo. C’è chi vede in questo cambio di rotta di Di Lorenzo la mano di Giuntoli. Che il dt bianconero stimi il terzino è risaputo: del resto lo ha portato a Napoli lui, dall’Empoli. E Giuntoli stravede per le qualità umane e tecniche dell’azzurro: la posizione della Juventus al momento è di attesa, pur avendo la necessità di perfezionare un’operazione in entrata in quel ruolo per consentire a Thiago Motta di disporre delle necessarie alternative per la difesa a 4. E a Napoli si parla proprio di un ipotetico contatto via Whatsapp tra l’allenatore promesso alla Juventus e Di Lorenzo, che farebbe parte del gioco, ma che non significa che la trattativa sia entrata nel vivo. Anche perché Di Lorenzo è legato al Napoli da un contratto fino al 2028 e De Laurentiis non lo valuta meno di 20 milioni. Sono le prime puntate di quella che rischia di diventare una telenovela, però potrebbe non essere l’unica.