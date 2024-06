Soulé, la Juve e cinque club in fila. Ma quelle parole di Motta ad aprile...

Matias Soulè è al bivio. Il fantasista argentino da un lato sogna di indossare la maglia bianconera da protagonista, dall’altro però vorrebbe segnali chiari da parte della Juve. Della serie: se credete davvero in me, io sono pronto a restare per ritagliarmi uno spazio importante e giocarmi le chance da titolare nella Juve targata Thiago Motta. Altrimenti meglio separarsi e andare altrove per arrivare al top. Anche perché le offerte non mancano. Dalla Premier League in questi mesi numerosi osservatori hanno fatto capolino alle gare del Frosinone, restando incantati. D’altronde i numeri non mentono: 11 gol e 3 assist sono un bottino di tutto rispetto per un talento di appena 21 anni (compiuti lo scorso 15 aprile) e alla prima vera esperienza da titolare in Serie A.